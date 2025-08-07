Kaymakam Özdemir'den Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kaymakam Özdemir'den Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret

Kaymakam Özdemir\'den Şehit ve Gaziler Derneği\'ne ziyaret
07.08.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Cevizdere Şehitleri ve Gazilerini Araştırma Derneği'ni ziyaret etti.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Cevizdere Şehitleri ve Gazilerini Araştırma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Erol Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Özdemir, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Başkan Gündüz, derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri aktarırken, şehit ve gaziler için yapılan projeleri de paylaştı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Kaymakam Özdemir, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, şehit ve gazilere yönelik faaliyetlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Erol Gündüz, Kaymakam Özdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özdemir, Sivil Toplum, Tavşanlı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Özdemir'den Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt

12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
16:46
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:30:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Özdemir'den Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.