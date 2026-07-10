Kaymakam Özdemir Esnafı Ziyaret Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçedeki ticari hayatın nabzını tutmak ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İş yerlerini tek tek dolaşan Kaymakam Özdemir, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Kaymakam Özdemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Tavşanlı esnafı ise kendilerini iş yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen ve samimi sohbetiyle destek olan İlçe Kaymakamına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret programlarının ilçe genelinde belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KÜTAHYA