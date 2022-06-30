Kaymakam Öztürk ve Kaymakam Refiki Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Öztürk ve Kaymakam Refiki Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

30.06.2022 17:38
Kaymakam Öztürk ve Kaymakam Refiki Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti

Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyarette bulundu.

Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Kaymakam Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduktan sonra Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, nazik ve düşünceli ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
gebe okulu 6'ıncı dönem mezunlarını uğurladı gebe okulu 6'ıncı dönem mezunlarını uğurladı
Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Adem Öztürk, Hisarcık, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Öztürk ve Kaymakam Refiki Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:55:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Öztürk ve Kaymakam Refiki Başkan Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement