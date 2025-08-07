Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, incir üreticileri ile bir araya gelerek incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yunus Emre Polat, Seki, Olukbaşı, Yeşil Yenice ve Akseki mahalleleri ve incir bahçelerini ziyaret ederek incir üreticileriyle bir araya geldi. Kaymakam Polat, ziyaretlerde üreticilerin talep ve ihtiyaçları dinlendi; karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi. Aynı zamanda tarımsal üretim süreçleri ve bölgedeki genel tarımsal durum hakkında yerinde incelemelerde bulunuldu.
Ziyaretlerde Kaymakam Polat'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ile İlçe Jandarma Komutanı Kerem Elmas eşlik etti. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Polat İncir Üreticileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?