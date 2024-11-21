Kaymakam Soysal Jandarmayı Ziyaret Etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Göçeri Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.
Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, gerçekleştirdiği ziyaretle jandarma personeline destek mesajı verdi. Kaymakama, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdül Kadir Ceran da eşlik etti.
Ziyaret kapsamında, Kaymakam Soysal karakol birimlerini inceleyerek personelin görev koşulları hakkında bilgi aldı. Karakolun işleyişini yerinde gözlemleyen Soysal, jandarma personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - ADIYAMAN
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