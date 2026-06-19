Kaymakam Türker, Halk Eğitimi Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Türker, Halk Eğitimi Kursunu Ziyaret Etti

Kaymakam Türker, Halk Eğitimi Kursunu Ziyaret Etti
19.06.2026 12:17
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Çay Kaymakamı Türker, Pazarağaç Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle buluştu.

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Pazarağaç beldesindeki Halk Eğitimi Merkezi kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde açılan Halk Eğitimi Merkezi kursu ilçe protokolünün katıldığı anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Türker ziyaret çerçevesinde belde sakinlerinin büyük bir özveriyle hazırladığı ürünleri tek tek inceleyen heyet, kursun işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kursiyerlerin azminden ve ortaya çıkan eserlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türker "Buradaki kursiyerlerin ürettikleri ürünleri görmek, belde sakinlerinin kursa böylesine yoğun bir şekilde devam etmelerine şahit olmak ve yıl sonu sergisine bu eserlerle katılım göstermeyi planlamak gerçekten memnuniyet verici. Kurs hocamızı tebrik ediyor, emek veren tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Öğrenmenin ve üretmenin ne kadar değerli ve mutluluk verici olduğunun herkes tarafından farkına varılmasını temenni ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Türker, Halk Eğitimi Kursunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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