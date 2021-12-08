Kaymakam Türköz, genç hafızlara belgelerini teslim etti - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sultantepe ile Meşeliboğaz Kuran Kursunu başarıyla tamamlayan genç hafızlara düzenlenen programla belgeleri teslim edildi.

Safranbolu Dedeoğlu Camii'nde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" programına Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Müftüsü İsmail Temur ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Türköz, "Kıymetli hafızlarımız, gençlerimiz ve onların kıymetli aileleri ve müftülük personelimizin destekleriyle Dedeoğlu Camii'nde bir kez daha genç hafızlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz saatlerini, günlerini, haftalarını vererek hafızlık sıfatına nail oldular. Allah kabul etsin. Hep söylüyoruz, hafız olmak muhteşem bir duygu, muhteşem bir hissiyat fakat onu ömrünün sonuna kadar taşımak daha büyük bir duygu. Ben emek harcayan tüm müftülük personelimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizi gözlerinden öpüyor, anne babalarına selamlarımı iletiyorum. İnşallah birçok icazet programında daha bir araya geleceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Türköz'ün genç hafızlara belgelerini teslim etmesiyle program sona erdi. - KARABÜK