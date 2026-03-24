Kaymakam Tutal, Öğrencileri Ağırladı

24.03.2026 09:08
Susuz Kaymakamı Tutal, İncesu köyünden gelen öğrencileri ve muhtarı ağırlayarak sohbet etti.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İncesu köyünden gelen öğrencileri ve köy muhtarı Abdülkadir Eker'i makamında ağırladı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Tutal, onların eğitim hayatları, hedefleri ve günlük yaşamlarına dair sorular sorarak sohbet etti. Özellikle çocukların isteklerini ve beklentilerini dikkatle dinleyen Tutal, gençlerin geleceğe dair umutlarının kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

İncesu köyü muhtarı Abdülkadir Eker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köy öğrencilerine gösterilen ilgiden dolayı Kaymakam Tutal'a teşekkür etti. Eğitimin ve gençlerin desteklenmesinin önemine değinen Eker, bu tür buluşmaların çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Tutal, nazik ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve muhtar Abdülkadir Eker'e teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin kendilerini değerli hissetmeleri ve geleceğe daha umutla bakmaları açısından önemli olduğu vurgulandı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Susuz, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
