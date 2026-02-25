Kaymakam Tutal, Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Tutal, Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Kaymakam Tutal, Vatandaşları Ziyaret Ediyor
25.02.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşlı vatandaş Haydar Zamburkan'ı ziyaret etti.

Susuz'da vatandaş odaklı ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Muhammed Emin Tutal, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yeğin ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Haydar Zamburkan'ı evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Haydar Zamburkan ile yakından ilgilenen Kaymakam Tutal, vatandaşla bir süre sohbet ederek günlük yaşamına dair bilgiler aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Haydar amcanın ihtiyaç, talep ve önerileri dinlenirken, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Kaymakam Tutal, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek özellikle yaş almış bireylerin sosyal desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmesi için ilgili kurumların çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü ifade etti. Ziyaret sırasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen destekler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Haydar Zamburkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Tutal ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerine belirli periyotlarla devam edeceği ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarla birebir temasın sürdürüleceği öğrenildi.

Ayrıca Kaymakam Tutal'ın hane ziyaretleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor, ziyaretlerin kamu-vatandaş iletişimini güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Tutal, Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Tutal, Vatandaşları Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.