Kaymakam Tutay, Ramazan İftarında Erim Ailesiyle Bir Araya Geldi

Kemah Kaymakamlığı Kaymakamı Resul Tutay ve eşi Rümeysa Tutay, Ramazan ayı dolayısıyla Erim ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Ziyarette birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, sıcak ve içten sohbetler eşliğinde Ramazan'ın huzur, kardeşlik ve paylaşma iklimi yaşandı.

Kaymakam Tutay, misafirperverliklerinden ötürü Erim ailesine teşekkür ederek Ramazan ayının önemine dikkat çekti. - ERZİNCAN