Kaymakam Yıldırım\'dan Başkan Arslan\'a Veda Ziyareti

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında birlikte uyum içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sohbet edildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, birlikte uyum içerinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine sohbet edildi. Kaymakam Yıldırım, Başkan Arslan'a birlikte geçirilen süreye ve iş birliğine ithafen anlamlı bir hediye takdim etti.,

Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım'ın ayrılığı hakkında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemizdeki görev süresi boyunca önemli hizmetlerde bulunan Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, ayrılmadan önce ziyaretlerde bulundu. Birlikte uyum içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerine sohbet ettik" dedi. - DENİZLİ