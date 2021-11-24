Kaymakam Yılmaz'dan "baz istasyonu" açıklaması - Son Dakika

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, önceki gün baz istasyonu kurularak iletişim sorunu çözülen Gökçealan köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Gökçealan köyüne yaptığı ziyarette, vatandaşlarla bir araya gelerek, hasbihal etti. Köy Muhtarı Adnan Erdoğan'dan kurulan baz istasyonu ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Yılmaz'a, Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Köyü Muhtarı Satı Gürel de eşlik etti.

Kurulan baz istasyonu ile birlikte Gökçealan ve çevre köylerde yaşanan iletişim sorununun çözüldüğünü belirten Kaymakam Yılmaz, "Bugün itibarıyla baz istasyonu kurulumu tamamlanarak, faaliyete geçmiştir. Öncelikle Gökçealan köyümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, yaşanan sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması için talimat veren ve destek olan başta Ulaştırma ve Altyapı Başkanımız Adil Karaismailoğlu'na, Gökçealan Köyü Muhtarımız Adnan Erdoğan'a ve diğer ilgililere teşekkür ederim" dedi. - SİNOP