Kaymakam Yılmaz Köyleri Ziyaret Etti

Edirne'nin Lalapaşa İlçe Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, beraberindeki ilçe kurum amirleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla sohbet etti; mahallelinin talep ve önerilerini dinledi.

Köy sakinlerinin dile getirdiği ihtiyaçları yerinde inceleyen Kaymakam Yılmaz, makul ve yerine getirilebilir olan tüm taleplerin en kısa sürede karşılanacağının sözünü verdi.

Ziyaretlerinin sonunda muhtarlara ve köy sakinlerine gösterdikleri sıcak misafirperverlik için teşekkür eden Kaymakam Yılmaz, köylerden ayrıldı. - EDİRNE