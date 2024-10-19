DÜZCE (İHA) – Gümüşova'ya bağlı Çaybükü köyünde köylüler ilçe Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını anlattı.
Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Çaybükü Köyü'nde köylüler ile buluşma etkinliği yapıldı. Köy Muhtarı Fahri Er'in önderliğinde köy meydanında bulunan Çaybükü Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte köylüler Kaymakam ile buluşarak sorun ve sıkıntılarını anlattı. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Yosunkaya, köyde yapılması gereken çalışmalar ile ilgili yakından ilgileneceğini aktardı. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Yosunkaya Çaybükü'nde Köylülerle Buluştu - Son Dakika
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