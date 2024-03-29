KAYMEK, Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu\'ndaki öğrencilere hijyen kurallarını anlattı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) düzenlediği Kuaförlük Kursu ile Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilere hijyen kurallarının önemini anlattı. KAYMEK tarafından öğrencilere hijyen kiti de hediye edildi.

Develi ilçesinde Kuaförlük Kursu'na katılan kursiyerler ile Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret eden KAYMEK, öğrencilere hijyen kurallarının önemini anlattı. KAYMEK Kuaförlük Kursu kursiyerleri, ortaokul öğrencilerinin saçlarını kesip, saç bakımı yaparken, KAYMEK tarafından öğrencilere hijyen kiti de hediye edildi.

Etkinlik ile hem öğrenen hem de günleri renklenen Develi İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri de öğretirken eğlendiren kurs ve etkinlik için Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK eğitmenlerine teşekkür etti. - KAYSERİ