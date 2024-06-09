KAYMEK Akademi'de 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları' sergisi açıldı - Son Dakika
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Yerel

KAYMEK Akademi'de 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları' sergisi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları' isimli sergi KAYMEK Akademi'de açıldı. Sergi, saat 09.00 ile 17.00 arasında Salı gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

09.06.2024 14:35
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları' isimli sergi KAYMEK Akademi'de açıldı.

KAYMEK, el sanatlarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak insanların ruhuna dokunuyor. Kayseri'de mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetleri gerçekleştiren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin tarafından KAYMEK Akademi'de el sanatları sergisi açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisinin açılışına Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Tatlı, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiyi ilgiyle gezen davetliler, her birinin ayrı bir değer, ayrı bir emek olduğunu, el emeği, göz nuru ürünler olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

KAYMEK Akademi'de açılan sergi, saat 09.00 ile 17.00 arasında Salı gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Sanat, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KAYMEK Akademi'de 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları' sergisi açıldı - Son Dakika

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