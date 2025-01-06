Kaynak Ustası Murat Aygün'ün Rock Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaynak Ustası Murat Aygün'ün Rock Performansı

Kaynak Ustası Murat Aygün\'ün Rock Performansı

Sivas'ta kaynak ustası Murat Aygün, iş yerinde rock performansı yaparak dikkat çekiyor.

06.01.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan kaynak ustası Murat Aygün, gitara benzettiği metal parçalar ve spiral ile ritim tutturarak sıra dışı rock performansıyla dikkat çekiyor. Aygün, ilginç gösterisi ile çalışma ortamını bir konser havasına çeviriyor.

Sivas'ta 25 yıldır kaynak ustalığı yapan 45 yaşındaki Murat Aygün, sıradanlaşan iş gününü ve çalışma ortamını bir konser sahnesine çeviren eğlenceli performansıyla dikkat çekiyor. İş yerinde temizlik için kullandığı demir süpürgeyi gitara benzeten Aygün, bir yandan farklı malzemeleri kesmek ve zımparalamak için kullanılan spiral makinesiyle ritim tutarak kendine özgü rock şovunu sergiliyor. Yaptığı rock şov ile çevresindeki insanların dikkatini çeken Aygün, çevresinden takdir topluyor. İşin verdiği stresten uzaklaşmak ve kendisini motive etmek için bu yönteme başvurduğunu ifade eden Aygün, bu anları kaydederek sosyal medya paylaşıyor.

"Sahne teklifleri bile geldi"

Performansının izleyenler tarafından oldukça beğenildiğini ifade eden Murat Aygün, "Dükkanda çalışırken bize de motivasyon olsun diye aklıma böyle bir şey yapma fikri geldi. Yeğenimle videolar çekiyoruz, bu videoları sosyal medyada paylaşıyoruz. Birçok kişi tarafından izleniyor, beğeniler geliyor, hatta sahne teklifleri bile geldi ancak biz bunu kendi aramızda eğlence olarak yapıyoruz. İnsanların birçoğu ilginç buluyor ve takdir ediyorlar. Çalışırken kendi kendime türkü söylüyordum. Dükkanı süpürürken kullandığım metal kürekle kendime gitar yaptım. O küreği hem dükkanı süpürürken kullanıyorum hem de gitar olarak kullanıp şarkı söylüyorum. 25 yıldır kaynakçılık yaptığım için spiral ve kaynak makinesi kullanımına da elim bir hayli yatkın. Herhangi bir risk oluşturacak hareketler yapmıyorum, bilinçli bir şekilde gitar çalıp şarkılarımı söylüyorum. Kendimi muhafaza ederek şarkı söylüyorum. Ateş ve kıvılcımlar eşliğinde şarkı söyleyip dans ediyorum. Bunu gören insanlar şaşırıyorlar. Kıvılcım gözüne gelmiyor mu, kaynak gözünü almıyor mu? diye bana soruyorlar. Ben de onlara gözlük kullandığım için kaynağın gözümü almadığını söylüyorum" dedi.

"Kıvılcımların arasında şarkı söyleyen birini gördüm"

Video çekmek için dükkana gelen Erhan İkinci, "Dükkanın önünden geçerken içeride kıvılcımlar arsasında müzik söyleyen birini gördüm. İçeri gidim ve bu durumu video ya çekmek istedim. Kaynak makinası ile adeta şov yapıyordu. Bende bu durumu videoya çekmek istedim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Murat Aygün, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Medya, Müzik, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaynak Ustası Murat Aygün'ün Rock Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Hatimoğulları’nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder’den dikkat çeken açıklama Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Sırrı Süreyya Önder'den dikkat çeken açıklama
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
11:52 DEM Parti’nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi’ne ziyaret Davutoğlu kapıda karşıladı DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
11:51 Ankaralı Turgut’un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
11:34 İstanbul’da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
18:39 Fenerbahçe’de bu sezon bir ilk yaşandı Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
18:22 Mourinho’dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
17:49 Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:23 Görüntüler Türkiye’den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti Görüntüler Türkiye'den: Yönetim zemine inip takımı sahadan çekti
17:06 Barış Alper Yılmaz’ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması: Takım söylemem
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 13:21:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kaynak Ustası Murat Aygün'ün Rock Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.