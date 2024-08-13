Kaynarca'da arazisine cami yapılmasına izin veren vatandaş, camiyi satılığa çıkardı - Son Dakika
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Kaynarca'da arazisine cami yapılmasına izin veren vatandaş, camiyi satılığa çıkardı

Kaynarca\'da arazisine cami yapılmasına izin veren vatandaş, camiyi satılığa çıkardı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini iddia eden vatandaş, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

13.08.2024 15:56
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak kendisine ev verilmediğini iddia eden vatandaş, camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

İlginç olay, Kaynarca ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Alkan isimli vatandaş, ev vaadi ile arazisine cami yapılmasına müsaade verdi. Kendisine verilen vaadin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı. Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, "Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare" paylaşımında bulundu.

"Çözüm bulamayınca bu çareyi buldum"

Alkan, "Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaynarca'da arazisine cami yapılmasına izin veren vatandaş, camiyi satılığa çıkardı - Son Dakika

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