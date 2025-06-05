Kaynarca'ya Yeni Spor Tesisleri Müjdesi - Son Dakika
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Kaynarca'ya Yeni Spor Tesisleri Müjdesi

Kaynarca\'ya Yeni Spor Tesisleri Müjdesi
05.06.2025 12:51  Güncelleme: 12:53
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca'da 402 seyirci kapasiteli yeni bir kapalı spor salonu yapılacağını ve ihale tarihinin 30 Haziran olduğunu açıkladı. Bu yatırım ile gençlere spor yapma imkanı sunulacak ve Sakarya'nın sportif başarısına katkıda bulunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, müjdelerini bir bir açıkladığı ilçelere spor tesisi yatırımı müjdelerinin bir yenisini Kaynarca için verdi. Alemdar, Kaynarca ilçe merkezinde 402 seyirci kapasiteli antrenman salonları, spor alanları ve teknik odaların bulunacağı Kapalı Spor Salonu için 30 Haziran'da yapım ihalesine çıkacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ülke sporu ve Sakarya'nın sportif başarısının tesisleşmeden geçtiği vurgusuyla başlattığı yatırım hamlelerini Sakarya kamuoyu ile gün gün paylaşıyor. Alemdar, ilçeleri spor tesisleriyle buluşturacakları projelerin müjdesini bir süre önce vermiş ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili süreçlerin olgunlaşması uzun sürmedi ve Başkan Alemdar, ilçelere spor sahaları, kapalı spor salonları ile tesislerin yapım süreçlerini açıklamaya başladı.

Son müjdeyi ise Kaynarca'ya veren Alemdar, 31 bin metrekare alan içerisinde, 402 seyirci kapasiteli, antrenman, soyunma odaları, teknik odalar ve sportif bölümlerin bulunacağı Kapalı Spor Salonu'nun yapımı için 30 Haziran'da ihaleye çıkacaklarını müjdeledi. Başkan Alemdar, "Gençlerin geleceği, ülke ve Sakarya'daki sportif başarının yükselmesi ve daha güçlü, başarılı bir gençliğin inşası için tesisleşmenin önemine her fırsatta vurgu yapıyoruz. Kaynarca'mızda inşa edeceğimiz modern tesisle yeni yetenekleri keşfedecek, gençlerimizin geleceğine yön verecek bir çalışma ortaya koyacağız. Sporla gelişen, büyüyen bir Kaynarca için tesisimizin yapımına başlıyoruz. Bu şehri yeniden ülkenin en başarılı sporcularını yetiştiren, Türk Bayrağı'nı dünya sahnesinde dalgalandıran gençlerin şehri yapmayı arzu ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

30 Haziran'da yapılacak ihale sonrası spor salonunun yapımı için çalışmaların hızla başlaması bekleniyor. 402 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu içerisinde tribünlü basketbol, voleybol ve hentbol alanları ile antrenman salonları, revir, hakem odaları, soyunma ve duş alanları, teknik ve idari odalar bulunacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaynarca'ya Yeni Spor Tesisleri Müjdesi - Son Dakika

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