KAYPİDER İftarında Birlik Mesajları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYPİDER Başkanı Tarla, iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak üye sayısını artıracaklarını açıkladı.

Kayseri Plastik İşletmecileri Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yunus Tarla, düzenledikleri iftar programında, "Birlikte bereket, ayrılıkta azap var" dedi.

KAYPİDER tarafından düzenlenen iftar programına Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Vekili Ayşe Ak, KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KAYPİDER Başkanı Yunus Tarla ve üyeler katıldı. İftarın açılmasının ardından bir konuşma yapan KAYPİDER Başkanı Yunus Tarla, "Derneğimizde şu ana kadar 52 üyemiz vardı. Biz inşallah üye sayımızı artıracağız. Birlikte kuvvet ve bereket var. Kayseri'de 400'ün üzerinde plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız var. Ancak bu firmalarımızın hepsi derneğimize kayıtlı değil. Firmaların bir kısmı sanayi odası, bir kısmı ticaret odası, bir kısmı da KESOB'da kayıtlı. Biz biriz ve beraberiz. Plastik camiası olarak aileyiz. Birlik içerisinde hep birlikte mücadele edeceğiz. KAYPİDER olarak yerimizi OSB'ye taşıyacağız. Donanımlı bir yer yapacağız. OSB Başkanımızdan bu konuda söz aldık. Konferanslar vereceğimiz, eğitimler vereceğimiz, başkanlık makamının yer alacağı güzel bir mekanımız olacak. Derneğimize üye olan firmalarımızı Çin'e seyahat ayarlayacağız. Biliyorsunuz ki Çin'e gitmek biraz meşakkatli ama önce yapacağımız işin teknolojisini orada görmemiz lazım. Sanayi Odası Başkanımızın nezdinde Yeşil Dönüşüm Projesiyle alakalı bir proje var. Bu şu anda Türkiye'de gündemde 5 yıl yıl süremiz var. 5 yıl boyunca hedefimizde yürüyeceğiz. Hepimiz birbirimize sahip çıkarsak, bir ekmeğimizi paylaşırız. Toplulukta ve birlikte bereket var. Ayrılıkta azap var" dedi.

Konuşmaların ardından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla KAYPİDER tarafından İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak'a plaket verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Etkinlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:18
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:42:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.