Kayseri, 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri, 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri Seçildi

Kayseri, 2024 Avrupa\'nın En İyi Spor Şehri Seçildi

Kayseri, 2024 yılı için Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilerek önemli bir başarı elde etti. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., bu başarıyı desteklemek amacıyla 2'nci Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtları almaya başladı. Kurslar 7 Ocak 2025'te başlayacak ve 14 farklı branşta eğitim verilecek.

11.12.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'da 2024'ün en iyi spor şehri seçilen Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2'nci Kış Dönemi Spor Okulları'na katılım için kayıtları almaya başladı.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Avrupa Spor Şehri" seçilerek büyük bir başarıya imza atan Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin sporun yaygınlaştırılmasına yönelik destekleri sürüyor.

Büyükşehir Spor A.Ş.'nin verdiği bu destek, şehri uluslararası arenada öne çıkarırken, Kayserililer için sunduğu fırsatlar da hız kesmeden devam ediyor.

Spor A.Ş. 2'nci Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başlarken, kurslar 7 Ocak 2025'te start alıp, 9 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Spor A.Ş.'nin 15 spor tesisinde, çocuklar ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, kayak gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu spor okullarının sadece gençlerin fiziken gelişimlerini desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda spor kültürünü yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, sporun başkenti olma yolunda hızla ilerliyor" ifadesinde bulundu.

Kayseri'de sporun yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan bu çalışmaya katılmak isteyenler için kayıtlar sporaskayseri.com.tr adresinden online olarak yapılabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kayseri, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri, 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis’te bir araya geldi CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri, 2024 Avrupa'nın En İyi Spor Şehri Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.