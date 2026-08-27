Büyükşehir ve ORAN’dan güçlü iş birliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde, Kayseri'de yapılacak etkinliklerin yanı sıra Kayseri'nin ulusal olarak hayata geçirdiği projelerin uluslararası arenaya taşınması amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şekerci başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya belediye ve ajans yetkilileri katıldı. Toplantıda özellikle kültür, sanat, eğitim ve gastronomi alanında yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'yi uluslararası projelerle ön plana çıkartacak güçlü çalışmalara imza atılması hedefleniyor.