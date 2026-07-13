Başkan Büyükkılıç: "TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak hafızası ve kardeşlik köprüsüdür" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç: "TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak hafızası ve kardeşlik köprüsüdür"

Başkan Büyükkılıç: "TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak hafızası ve kardeşlik köprüsüdür"
13.07.2026 14:24  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak Kayseri'nin Türk kültürünün buluşma noktası olacağını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak Kayseri'nin, Türk dünyasının ortak kültürünü geleceğe taşıyan buluşma noktası olmaya hazırlandığını söyledi. Büyükkılıç, "Aynı tarihin çocukları, aynı kültürün taşıyıcıları ve aynı idealin yolcuları olarak birlik ruhumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk dünyasının kültür ve sanat alanındaki en güçlü ortak kuruluşlarından biri olan TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükkılıç'tan TÜRKSOY'un 33. yılına anlamlı kutlama

TÜRKSOY'un, 1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ortak iradesiyle kurulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, teşkilatın bugün yalnızca kültürel iş birliklerini geliştiren bir kurum değil, Türk dünyasının ortak hafızasını yaşatan güçlü bir çatı kuruluş haline geldiğini ifade etti.

"Türk dünyasının UNESCO'su"

Büyükkılıç, TÜRKSOY'un üç kıtaya yayılan Türk coğrafyasını ortak kültürel değerler etrafında buluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilen TÜRKSOY, 33 yıldır ortak tarihimizi, dilimizi, sanatımızı ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıyan çok kıymetli çalışmalara imza atmaktadır. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk kültürünü dünya ölçeğinde görünür kılan TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum."

"2027'de Türk dünyasının kalbi Kayseri'de atacak"

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak olmanın Kayseri adına büyük bir onur vesilesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu önemli sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Büyükkılıç, "Astana ile başlayan, Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş, Hiva, Bursa, Şuşa, Anev, Aktau ve Andican ile devam eden bu anlamlı kültür yolculuğunun 2027 durağı Kayseri olacaktır. Bu tarihi görevi üstlenmekten büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin binlerce yıllık tarihiyle Türk dünyasına yakışır bir kültür başkenti olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şehrin yalnızca tarihi eserleriyle değil, medeniyet birikimiyle de öne çıktığını dile getirdi.

Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü bizler; aynı tarihin çocukları, aynı kültürün taşıyıcıları, aynı idealin yolcularıyız. Kayseri olarak 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde sanatın, kültürün, tarihin ve kardeşliğin merkezi olacağız. Şehrimizde düzenleyeceğimiz uluslararası kültür-sanat etkinlikleriyle Türk dünyasının ortak değerlerini daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız. Bu vesileyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Sultan Raev başta olmak üzere, kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyor, TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kayseri, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak hafızası ve kardeşlik köprüsüdür' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Amedspor’dan Batshuayi bombası Amedspor'dan Batshuayi bombası
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda altın madalya Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya

13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:21
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 14:29:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak hafızası ve kardeşlik köprüsüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.