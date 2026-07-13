Başkan Büyükkılıç: "TÜRKSOY, Türk dünyasının ortak hafızası ve kardeşlik köprüsüdür"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak Kayseri'nin, Türk dünyasının ortak kültürünü geleceğe taşıyan buluşma noktası olmaya hazırlandığını söyledi. Büyükkılıç, "Aynı tarihin çocukları, aynı kültürün taşıyıcıları ve aynı idealin yolcuları olarak birlik ruhumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk dünyasının kültür ve sanat alanındaki en güçlü ortak kuruluşlarından biri olan TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Büyükkılıç'tan TÜRKSOY'un 33. yılına anlamlı kutlama

TÜRKSOY'un, 1993 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ortak iradesiyle kurulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, teşkilatın bugün yalnızca kültürel iş birliklerini geliştiren bir kurum değil, Türk dünyasının ortak hafızasını yaşatan güçlü bir çatı kuruluş haline geldiğini ifade etti.

"Türk dünyasının UNESCO'su"

Büyükkılıç, TÜRKSOY'un üç kıtaya yayılan Türk coğrafyasını ortak kültürel değerler etrafında buluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türk dünyasının UNESCO'su olarak nitelendirilen TÜRKSOY, 33 yıldır ortak tarihimizi, dilimizi, sanatımızı ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıyan çok kıymetli çalışmalara imza atmaktadır. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türk kültürünü dünya ölçeğinde görünür kılan TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum."

"2027'de Türk dünyasının kalbi Kayseri'de atacak"

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak olmanın Kayseri adına büyük bir onur vesilesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu önemli sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Büyükkılıç, "Astana ile başlayan, Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş, Hiva, Bursa, Şuşa, Anev, Aktau ve Andican ile devam eden bu anlamlı kültür yolculuğunun 2027 durağı Kayseri olacaktır. Bu tarihi görevi üstlenmekten büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin binlerce yıllık tarihiyle Türk dünyasına yakışır bir kültür başkenti olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şehrin yalnızca tarihi eserleriyle değil, medeniyet birikimiyle de öne çıktığını dile getirdi.

Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü bizler; aynı tarihin çocukları, aynı kültürün taşıyıcıları, aynı idealin yolcularıyız. Kayseri olarak 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti sürecinde sanatın, kültürün, tarihin ve kardeşliğin merkezi olacağız. Şehrimizde düzenleyeceğimiz uluslararası kültür-sanat etkinlikleriyle Türk dünyasının ortak değerlerini daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacağız. Bu vesileyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Sultan Raev başta olmak üzere, kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyor, TÜRKSOY'un 33. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun." - KAYSERİ