Kayseri Adliyesi'nde bir yılda 128 bin 332 dosya kapandı
KAYSERİ - Kayseri Adalet Sarayı'nda 2023 yılında toplam 410 bin 240 dosyadan 128 bin 332'si karara bağlandı.
Kayseri Adalet Sarayı'nda 2023 yılında 410 bin 240 dosya incelendi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2023 yılında açılan 79 bin 50 soruşturma dosyası ile birlikte 2022 yılından devrolan 90 bin 149 dosya incelendi. Toplam 169 bin 199 soruşturma dosyası incelenirken Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 67 bin 193 dosya karara bağlandı. 102 bin 6 ise 2024 yılına devroldu. 2023 yılında başkaca il ve ilçe adliyeleri savcılıklarından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na 17 bin 841 dosya talebinde bulunuldu. 2022 yılından 842 devredilen dosya ile birlikte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 bin 683 talimat dosyası incelenirken bunlardan 17 bin 616'sı Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karara bağlandı. Bin 67 talimat dosyası ise 2024 yılına devir edildi. 2023 yılında idari yaptırım bürosunca bin 49 dosya incelendi. Bu dosyalardan 951'i Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca karara bağlanırken 98'i ise 2024 yılına devredildi.
İhbar Bürosunca 2023 yılında 12 bin 845 dosya incelenirken bu dosyalardan 11 bin 554'ü Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca karara bağlandı. Bin 291'i ise 2024 yılına devredildi. Yine 2023 yılında İlamat ve İnfaz Bürosu'nca toplam 208 bin 464 dosya incelendi. Bu dosyalardan infazı tamamlanan 31 bin 18'i karara bağlanırken 177 bin 446 dosya ise 2024 yılına devredildi.
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