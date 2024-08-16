Kayseri Barosu Avukatlarından Mücahit Küçük: Ödemeyi başka bir pos cihazı veya yazar kasasından yaptıran esnaflara ceza uygulanacak

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Kayseri Barosu Avukatlarından Mücahit Küçük; Vergi Kanunu'na eklenen son düzenlemelerle birlikte ödemeyi başka bir pos cihazı veya yazar kasasından yaptıran ve ödemeyi alan esnaflara ceza uygulanacağını söyledi.

Değişiklik hakkında bilgiler veren Avukat Mücahit Küçük; müşterilere herhangi bir cezanın uygulanmayacağını ifade ederek "Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Resmi Gazete ile Vergi Usulü Kanunu'nun Özel Usulsüzlük Cezaları'nı düzenleyen maddelere iki adet fıkra eklendi. Ancak söz konusu kanun değişikliği gerek vatandaş gerekse vergi mükellefleri tarafından yanlış anlaşıldı. Vatandaşlar almış olduğu hizmetin veya malın karşılığı parayı gönderirken kendi hesaplarından başka hesap kullanmaları halinde kendilerine de ceza uygulanacağı yönünde yanlış bir anlaşılma oldu. Aslında kanuna eklenen ilk fıkrası şu şekilde; mal teslimi veya hizmete ilişkin tahsilatlarda banka ve benzeri finansal kurumları, ödeme kuruluşları aracılığıyla başkalarının adı veya hesabı kullanılarak ödeme yapılması durumunda her bir işlem için bu maddeye uygulanacak cezalardan az olmamak üzere yapılan işlemin bedelinin yüzde 10'u oranında cezai işlem öngörülüyor. Örnek vermek gerekirse; mobilyacıdan almış olduğumuz mobilyanın tahsilatını yapacağız, ödemeyi mobilyacının kendi hesabına değil de başka bir kişinin hesabına gönderdiğimiz zaman hem mobilyacıya hem parayı gönderdiğimiz hesabın sahibine ceza öngörülüyor" dedi.

Usulsüzlüğün önüne geçilmek isteniyor

Getirilen yenilikle usulsüzlüklerin önüne geçilmek istendiğini aktaran Avukat Küçük; "İkinci fıkra ile gelen düzenlemede ise zaten yıllardır yapılan bir şey. Vatandaş ödeme yapmak istediği zaman komşusunun pos cihazı ya da yazar kasası üzerinden işlemleri gerçekleştirerek ödemeleri alıyor. Gerek yan komşusunun KDV oranının daha düşük olması gerekse kendisinin kayıtlı pos cihazının olmaması sebebiyle buna yönelik usulsüzlükler yapılıyordu. eklenen ikinci fıkra ile birlikte de bunun önüne geçilmek isteniyor. Hem malı teslim eden vergi mükellefine hem de pos ya da yazar kasasını kullandıran ikinci işletmeye de ceza gelecek. Yaşanan karışıklıklardan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı açıklamada; müşterilere bir ceza olmadığını, bu cezaların kendi posunu ya da hesabını kullandıranlara yönelik olduğunu açıkça belirtti" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ