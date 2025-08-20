Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ın Sağlığı İyi

Kontrol amaçlı anjiyo olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, hastanede yaptığı açıklamasında Başkan Büyükkılıç'ın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanesine gitmişti. Başkan Büyükkılıç, hastanede kontrol amaçlı olarak anjiyoya alındı.

Başkan Büyükkılıç'ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Dr. Necmiye Büyükkılıç, "Memduh bey çok yoruluyor. Kendini çok ihmal ediyor. Gece geç vakit gelip sabah kalk yürü. Bu can da lazım tabi. Canını hiçe saydığı için. Her şeyin bir kararı ve dozu var. Çok şükür şimdi iyi. Doktorlarımız sağ olsunlar kontrol amacıyla yaptılar. İyi geçmiş" dedi. - KAYSERİ