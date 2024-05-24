Kayseri Bünyan\'da Sağanak Yağış Sonrası Temizlik Çalışması

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak yağışın başlamasıyla belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri bugün ilçede başlayan sağanak yağış nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelinde mazgal temizliği yaparak tıkanan giderleri açtı. ekipler ayrıca yağmurun arkasında bıraktığı çamur ve birikintiler temizlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Erken müdahale ile tıkanmalar nedeniyle oluşabilecek su taşınması engellendi. Yolların temizlenmesi ile yaşanabilecek görünmez kazaların önüne geçildi. Yollarda oluşabilecek su birikintileri engellendi ve bu nedenlerle hemşehrilerimizin yaşayabileceği sorun ve mağduriyetlerin önüne geçildi" dedi. - KAYSERİ