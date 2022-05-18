Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak

18.05.2022 17:02
Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Yürüyüşü, Özgün Konseri ve bisiklet turu etkinlikleriyle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Yürüyüşü, Özgün Konseri ve bisiklet turu etkinlikleriyle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de birbirinden özel etkinliklerle coşkuyla ve 103 yıl önceki heyecanla kutlanacak. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da bisiklet turu gerçekleştirecek. 10 kilometrelik parkurda bisikletseverler 19 Mayıs'a özel tur atacak. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak olan bisiklet turu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde son bulacak. Ücretsiz katılımın olacağı etkinliğe, bisikletseverler kendi bisikletleriyle de katılabilecek. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde günün akşamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tuna kavşağında saat 20.15'te başlayacak Türk bayrakları ve meşaleli yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Özgün'den Kayserililere mesaj

Yürüyüşün hemen ardından Gençlik Konseri ile sanatçı Özgün, Kayserili hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçı Özgün'ün sahne alacağı ve birbirinden eğlenceli parçaları seslendireceği gençlik konseri, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri gençlik yürüyüşü, bisiklet turu ve Özgün konserine davet etti. Konser öncesi sanatçı Özgün de, tüm Kayserilileri konsere davet ederek, "19 Mayıs akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de harika bir konserimiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan gençlik konserimize tüm Kayserili dostlarımızı bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak
Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Kayseri, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak - Son Dakika


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