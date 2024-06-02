Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dağı'nda doğa yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dağı'nda doğa yürüyüşüne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dağı\'nda doğa yürüyüşüne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve paydaşları tarafından Ali Dağı'nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini söyledi.

02.06.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve paydaşları tarafından Ali Dağı'nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini söyledi.

Kayseri Kariyer Merkezi; paydaşlarıyla birlikte Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü organizasyonu düzenledi. Kayseri'nin farklı güzelliklerinde gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'nda gerçekleşen, doğa yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada; tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti;

"Şu anda Ali Dağı'ndayız. Burası Ali Dağı'mızın 360 diye bilinen parkuru. Böyle güzel bir günde Kariyer Merkezimiz, Kayseri Üniversitemiz ve diğer paydaşlarla birlikte bir yürüyüş organizasyonu yapmışlar. Sizlere ve bizlere kolay gelsin diyoruz. Sağlıklı yürüyüşler temenni ediyoruz."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise, "Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyerimizin başlattığı, Kayseri Üniversitemizin önemli bir paydaşı olduğu Erciyes Üniversitemizin, OSB'lerimizin, Meslek odalarımızın da paydaşı olduğu örnek projelerinden bir tanesidir. Üniversitemizde katılımcılarla birlikte yürüyoruz. Sağlıklı hayat ve vücut için yürüyüş diyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dağı'nda doğa yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

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