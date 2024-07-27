Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Bayramhacı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Bayramhacı Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Bayramhacı Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bayramhacı Mahallesi'ni turizm merkezi haline getirmek için çalışacaklarını söyledi ve Kayserilileri bu güzellikleri görmeye davet etti.

27.07.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adeta keşfedilmemiş turistik bölge olan Bayramhacı Mahallesi'ni ziyaret etti. Burasını cazibe merkezi haline getirmek için çalışacaklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri Bayramhacı Mahallesi'nin güzelliklerini görmeye ve keşfetmeye davet etti.

Kentin turizm değerlerine özel ilgi gösteren, medeniyetler şehri Kayseri'yi turizmin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı, doğası, barajı, kaplıcaları ve peri bacaları ile bilinen Bayramhacı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ve Bayramhacı'nın turizmine katkı sağlayan Cappapark'ı ziyaret ederek, muhteşem manzarayı seyretti.

Hem yaz, hem de kış aylarında doğal güzellik olan Bayramhacı'nın, şifalı kaplıcaları, peri bacaları ve muhteşem baraj manzarası ile Kayseri turizminin önemli bir merkezi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "İnşallah burayı daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde çalışmaların süreceğini belirterek, "Burası turizm bölgesi. Projeleri hayata geçirip burayı bir cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Bu bölgeye ekonomik olarak da bir katkı sağlaması için gerekirse dayanışırız" diye konuştu.

Doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli yüksek olan Bayramhacı'nın turizme kazandırılması gerektiğini kaydeden Büyükkılıç, "Bayramhacı Mahallesi güzelliklerini görmek ve keşfetmek için siz değerli hemşehrilerimi Bayramhacı'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Bayramhacı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Bayramhacı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement