Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Şehir Gelişimine Katkı Sunanları Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Şehir Gelişimine Katkı Sunanları Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Şehir Gelişimine Katkı Sunanları Ağırladı
25.06.2025 16:59  Güncelleme: 17:02
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırseverler ve kamu yöneticileri ile bir araya gelerek şehrin kalkınması adına iş birliği ve dayanışma mesajları verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin gelişimine katkı sunan hayırseverlerden kamu yöneticilerine, dernek temsilcilerinden bürokratlara kadar birçok önemli ismi makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, gerçekleşen ziyaretlerde birlik, beraberlik, dayanışma ve istişare kültürünün önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte örnek teşkil eden bir misafirperverlikle konuklarını makamında ağırlamayı sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında, Kayseri'nin kalkınmasına büyük katkılarda bulunan hayırsever iş insanı Osman Ulubaş, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Şehrin dört bir yanına kazandırdığı onlarca eğitim ve sağlık yatırımı için Ulubaş'a teşekkür eden Büyükkılıç, "Nazik ziyaretleri ve şehrimize yaptığı sayısız katkı için hem şahsım hem de hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay da belediyeye gerçekleştirdiği nazik ziyarette bölgesel iş birliği imkanları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kapadokya'nın Kayseri ile bağlarının daha da güçlenmesi adına bu tür görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Veda ziyaretine gelen ve Şanlıurfa Eyyübiye Kaymakamlığı görevine atanan Develi Kaymakamı Yusuf Turan da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kaymakam Turan'a Develi'deki hizmetleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek, "Yeni görev yerinde kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın iş birliği içinde olan Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen ve dernek üyelerini de ağırladı.

Avrupa'daki hemşehrilerle bağların güçlenmesi adına da önemli bir ziyaret gerçekleşirken, Avrupa Kayserililer Birliği Temsilcisi Erdoğan Esen, Başkan Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin her birinde ortak mesaj, değerlendirme, istişare, birlik ve beraberlik oldu. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizi geleceğe taşımak için her kesimle iletişimdeyiz. Bu ziyaretler, ortak aklın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" diyerek birlik, beraberlik vurgusu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Şehir Gelişimine Katkı Sunanları Ağırladı - Son Dakika

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