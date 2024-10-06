Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında projeler hakkında istişarelerde bulunarak, vatandaşlarla da bir araya geldi.

06.10.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi ziyaretinin ardından Osmanlı Evi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Talas Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mücahid Soyak, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz eşlik etti. Özdoğan ve Yalçın ile yatırım ve projelere dair istişarelerde bulunan Büyükkılıç, "Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan ile birlikte Talas'ımızın kıymetli Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ziyaretleri, kente hizmetleri ve ilçelere desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Talas Belediyesi'nin sosyal tesislerinden Osmanlı Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Burada vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'in projeleri hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Mustafa Yalçın, Bilal Özdoğan, Politika, Belediye, kayseri, Hacılar, Talas, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:41 AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul’daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
09:26 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 14:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ve Hacılar Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement