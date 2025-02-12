Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'tan Berat Kandili Mesajı

Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek ayların insanlığa huzur getirmesini dileyerek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

12.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında İslam aleminin, 11 ayın sultanı Ramazan'ı müjdeleyen Berat Kandili'ni tebrik ederek, mübarek ayların rahmeti, bereketi ve huzurunun insanlığı kuşatması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi bu müstesna gecenin acı, gözyaşı ve üzüntü içerisinde olan mazlumların yüzünde tebessüm oluşturmasını, işgal ve savaşların sona ermesini temenni ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, rahmeti, merhameti ve şanı yüce olan yaratıcının cömertliğine sığınılacak Berat Gecesi'nin güzelliklerinden istifade edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu gecede inananlar olarak derin bir muhasebe ve İslam aleminin huzurlu yarınlara kavuşmasına dair dua ve niyazın yanı sıra sorumluluk bilinciyle yeni bir başlangıç yapmanın gayretinde olalım" diye konuştu.

Mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışmaya da vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Ellerin boş çevrilmeyeceği böylesine kıymetli mübarek bir gecede, dünyada barış, vatanımızda birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma hakim olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Millet olarak gösterdiğimiz, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini şehrimizde de yaşıyoruz hamdolsun. Ülkemizin, şehrimizin, İslam aleminin birlik, beraberlik ve dayanışmasının daha da güçlenerek artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, "Mübarek Berat Kandili'nin şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Berat Kandili, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Türkmen gazı Türkiye’ye geliyor Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:44:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.