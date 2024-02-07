Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Depremzedelerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayıp kentte misafir olan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedelere kucak açmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin 1'inci yıl dönümünde depremzedeler ile buluştu.
Ayasofya Camii Başimam Hatibinden Kur'an-ı Kerim tilaveti
Bir restoranda gerçekleşen buluşmada Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunup, dua etti. Tek tek masaları dolaşıp, depremzedelerle sohbet eden, talep ve önerilerini öğrenen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada bu anlamlı etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Ayasofya Camii İmam Hatibi Mehmet Emin Ay'a katılımları için teşekkür etti.
"Canımız, ciğerimiz, başımızın tacısınız"
Depremzedeleri 'baş tacı' olarak nitelendiren Başkan Büyükkılıç, "Bizleri kırmayıp, bu mütevazı soframıza şeref verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Canımız, ciğerimiz, başımızın tacısınız. Bugün öyle bir tevafuk oldu ki Miraç gecemize geldi, o da ayrı bir güzellik" dedi.
Büyükkılıç, bir sene önce 04.17'de bir depremle sarsıldıklarını hatırlatarak, sonrasında yaşananları anlattı.
"Ekiplerimizle sizlerin hizmetkarıyız"
Kahramanmaraş ile et, tırnak gibi olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
"50 bine yakın kardeşimiz burada misafirimiz oldu, başımızın tacı oldu, evlerimizin bereketi oldu. Kurumlarımızın hizmet vermesine vesile oldu. Sizlere minnettarız. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza, başta Valimiz olmak üzere teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah çekemeyeceğimiz yükü yüklemesin. Bir belediye başkanından öte bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz, bir büyüğünüz, bir dostunuz, bir gönül insanınız var. Her zaman kapımız açık. Ekiplerimizle sizlerin hizmetkarıyız."
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a depremin ilk dakikalarından itibaren belediyenin tüm imkanlarını Kahramanmaraş'a seferber ettiği ve her konuda desteğini esirgemediği için hediye takdim edildi. Başkan Büyükkılıç da "Kaygımız bir, sevdamız bir. Bu arada Sayın Valimize parantez açarak, özellikle teşekkür ediyorum. Koordinatör vali olarak başarılı çalışmalara imza attı, sağ olsun, fedakarlığın zirvesini yaptı, Kayseri'nin gücü de hep yanındaydı" diye konuştu. - KAYSERİ
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