Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması - Son Dakika
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Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

19.08.2022 16:16
Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu'da İlçe Yatırımları İstişare Toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte İncesu'da İlçe Yatırımları İstişare Toplantısı düzenledi. Büyükkılıç ve Özhaseki toplantının ardından İncesu esnafını da ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kent merkezi ve kırsal ilçeler başta olmak üzere, merkeze en uzak mahalleler de dahil, kent genelinde yerel yönetim hizmetlerinin en etkin ve hızlı şekilde yediden yetmişe tüm Kayserililere ulaşması için gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta düzenlediği ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç bu çerçevede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte tarihi İncesu Karamustafa Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükkılıç ve Özhaseki, vatandaşlara aşure dağıtarak, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Başkan Büyükkılıç ve Özhaseki daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu'da yürütülen ve gelecekte planlanan çalışmalarla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirmek üzere İncesu Belediyesi'ne geçti. İncesu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükkılıç ve Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İncesu Belediyesi müdürleri katıldı.

Toplantıda, Kayseri'nin 16 ilçe belediye başkanı ile birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Tüm ilçe belediye başkanı kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Kadim kentimiz Kayseri'yi her yönüyle kalkındırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İncesu ilçemizde de ihtiyaçlar doğrultusunda gereken hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bizler el ele, gönül gönüle yatırım ve projelerimizi bir bir hayata geçirirken Özhaseki Bakanımıza da bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, İncesu Belediyesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile birlikte İncesu ilçesindeki esnafları ziyaret etti.

Esnafların ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç ve Özhaseki esnaflarla sohbet ederek, onlardan gelen talep ve önerileri yerinde dinledi. Başkan Büyükkılıç, esnaf dostu bir anlayışla ticaretin merkezi Kayseri'nin tüm esnaflarını kucaklamaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, esnaflara işlerinde hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

AK Parti, Hisarcık, Kayseri, İncesu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özhaseki ve Büyükkılıç'tan İncesu çıkarması - Son Dakika

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