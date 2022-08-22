Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları

22.08.2022 14:18
Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programı çerçevesinde Felahiye Belediyesi ve Felahiye İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programı çerçevesinde Felahiye Belediyesi ve Felahiye İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

16 ilçede vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek, yatırımlar ile projeleri yakından takip eden ve incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye gezisi çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç'a Felahiye gezisinde Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

Felahiye Belediye Başkanlığı'nda, Başkan Vural Coşkun ve yönetimi ile istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Coşkun'dan ilçedeki hizmetler hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç, Felahiye İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek, fedakarca görev yapan sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar dilerken, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vural Başkanımız ile ilçemizde yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Kıymetli başkanımıza misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Ayrıca ilçemizdeki devlet hastanemizi de ziyaret ederek, sağlık personelimize kolaylıklar dileyip, hastalarımıza acil şifalar diledik" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Felahiye, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları - Son Dakika

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