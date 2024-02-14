Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdürüyor. Kurmayları ile toplantı yapan Başkan Büyükkılıç, "Gündüzü de geceyi de verimli bir şekilde değerlendirmeye devam diyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi, kadim şehir Kayseri'yi imar ve ihya etmek, vatandaşları hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece, gündüz demeden çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece gündüz demeden fedakarca görev yapmayı sürdüren Başkan Büyükkılıç, kurmayları ile mesai saati gözetmeden projelere yönelik toplantılar da yapıyor.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan katıldı.
Yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan proje ile yatırımları değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, "Saat 01.13. Arkadaşlarımız maşallah gece demeden, gündüz demeden çalışıyorlar. Projelerimizi revize ediyor, gözden geçiriyor, sahadaki beklentileri de önemseyecek projelerle kamuoyunun huzuruna çıkma yönündeki gayretimize devam ediyoruz. Önceleme anlamında projelerimizi elden geçiriyoruz, beklentileri ve önerileri önemsiyoruz" diye konuştu.
"Mesai arkadaşlarıma, fedakar kardeşlerime teşekkür ediyorum"
Büyükkılıç, fedakar mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, Büyükşehir Belediyesi yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, günün şartlarına da uyan yaklaşım içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Mesai arkadaşlarıma, fedakar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gündüzü de geceyi de verimli bir şekilde değerlendirmeye devam diyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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