Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

03.05.2024 14:47  Güncelleme: 15:30
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçe belediye başkanlarına 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerini ziyaret ederek, ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. İlk olarak AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulundan oluşan heyet ile birlikte Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Palancıoğlu'na yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. İlçede yapılan hizmetlerin yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik yatırımların da istişare edildiği ziyarette, Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Durmadan, yorulmadan Melikgazi'miz ve şehrimiz için çalışan başkanımıza ve ekibine kolaylıklar dilerim" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'ı kapıda karşılayan ve makamında ağırlayan Başkan Palancıoğlu da; "Kayseri'miz için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül birliğiyle, uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kıymetli Başkanlarımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Çolakbayrakdar'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar ise Başkan Büyükkılıç'a, ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Daha yaşanabilir bir Kayseri, daha güzel bir Kocasinan için gönül birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. İlçe ziyaretleri kapsamında Talas ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı yeniden ilçe belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Büyükkılıç, "Talas'ımıza değer katarak siz değerli hemşehrilerimiz için çalışan başkanımıza ve kıymetli ekibine kolaylıklar dilerim" dedi. Yalçın ise ilçeye hizmet ve yatırımlarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Hep birlikte kol kola daha güzel bir Kayseri daha güzel bir Talas için çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özdoğan'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. İlçede planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerin de yapıldığı ziyarette, Başkan Özdoğan da Başkan Büyükkılıç'ı Hacılar'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri için belediyelerin personeline de ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İlçe Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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