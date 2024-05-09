Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın\'a \'hayırlı olsun\' ziyaretinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

09.05.2024 16:19  Güncelleme: 16:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen, bulduğu her fırsatta hem vatandaşlarla hem de kamu, kurum ve kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevesinde ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak göreve atanan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç'a ziyaret esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile parti yöneticileri de eşlik etti.

Şeref defterini imzalayan Büyükkılıç, Atanur Aydın'a hem hayırlı olsun temennilerinde bulundu hem de polis teşkilatına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç ve Başkan Üzüm ile beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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