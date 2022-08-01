Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi

01.08.2022 12:34
Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şifalı kaplıcaları, peri bacaları, eşsiz tarihi yapıları, kervansarayı, kadı evi ve baraj manzarası ile adeta keşfedilmemiş turistik bölge olan Bayramhacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şifalı kaplıcaları, peri bacaları, eşsiz tarihi yapıları, kervansarayı, kadı evi ve baraj manzarası ile adeta keşfedilmemiş turistik bölge olan Bayramhacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, kaplıca yetkilileri ve turizm işletmecileri ile bir araya geldi.

Kentin turizm değerlerine özel ilgi gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı el değmemiş doğası, masmavi barajı, kaplıcaları ile bilinen Bayramhacı Mahallesi'ne gitti. Burada mahalle sakinleri ile buluşarak onların görüş ve isteklerini dinleyen Büyükkılıç, esnafları, kaplıca tesislerini ve turizm işletmelerini de ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bugüne kadar, 16 ilçeye 200'ün üzerinde ziyaret gerçekleştiren ve ilçe sakinlerinin görüşlerini, isteklerini ve şikayetlerini dinleyerek onlarla kucaklaşan Büyükkılıç'a, Bayramhacı mahalle sakinlerinin de ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlarla tek tek görüşerek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, bölgede yeni açılan turizm tesislerini de ziyaret etti. Gezisinde esnaflarla da görüşen Büyükkılıç, kaplıca ziyareti çerçevesinde havuzlarda yüzen mahalle sakinleri ile görüştü, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

Başkan Büyükkılıç, doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli yüksek olan Bayramhacı'nın turizme kazandırılması için ilçe belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalarının süreceğini belirterek, "Bir tarafında muhteşem baraj manzarası, diğer tarafında peri bacaları ve tarihi eserleriyle adeta keşfedilmemiş bir güzelliğimiz olan Bayramhacı'yı Kayseri'mizin turizmine kazandırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Büyükkılıç: 'insanımıza önem veren bir yaklaşım sergilemeye özen gösteriyoruz' Büyükkılıç: 'insanımıza önem veren bir yaklaşım sergilemeye özen gösteriyoruz' Kayseri'nin yeni tramvay aracı raylara indi Kayseri'nin yeni tramvay aracı raylara indi Yerli ve milli tramvay aracı Kayseri yollarında Yerli ve milli tramvay aracı Kayseri yollarında

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:34 44. İstanbul Maratonu'nda Etiyopyalı Sechale Dalasa ile Kenyalı Robert Kipkemboi ipi göğüsleyen atletler oldu
11:32 Mustafa Sandal'ı şaşkına çeviren kalabalık: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi
11:31 Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:08 Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı kaldırıldı
11:06 Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir
10:48 Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi
10:43 PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:27 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar
10:22 Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
10:19 Yargıtay emsal kararı açıkladı! Aracının kilometresini düşüren şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 12:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement