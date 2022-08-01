Başkan Büyükkılıç, Bayramhacı'yı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şifalı kaplıcaları, peri bacaları, eşsiz tarihi yapıları, kervansarayı, kadı evi ve baraj manzarası ile adeta keşfedilmemiş turistik bölge olan Bayramhacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, kaplıca yetkilileri ve turizm işletmecileri ile bir araya geldi.

Kentin turizm değerlerine özel ilgi gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı el değmemiş doğası, masmavi barajı, kaplıcaları ile bilinen Bayramhacı Mahallesi'ne gitti. Burada mahalle sakinleri ile buluşarak onların görüş ve isteklerini dinleyen Büyükkılıç, esnafları, kaplıca tesislerini ve turizm işletmelerini de ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bugüne kadar, 16 ilçeye 200'ün üzerinde ziyaret gerçekleştiren ve ilçe sakinlerinin görüşlerini, isteklerini ve şikayetlerini dinleyerek onlarla kucaklaşan Büyükkılıç'a, Bayramhacı mahalle sakinlerinin de ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlarla tek tek görüşerek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, bölgede yeni açılan turizm tesislerini de ziyaret etti. Gezisinde esnaflarla da görüşen Büyükkılıç, kaplıca ziyareti çerçevesinde havuzlarda yüzen mahalle sakinleri ile görüştü, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

Başkan Büyükkılıç, doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli yüksek olan Bayramhacı'nın turizme kazandırılması için ilçe belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalarının süreceğini belirterek, "Bir tarafında muhteşem baraj manzarası, diğer tarafında peri bacaları ve tarihi eserleriyle adeta keşfedilmemiş bir güzelliğimiz olan Bayramhacı'yı Kayseri'mizin turizmine kazandırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ