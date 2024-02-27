Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 35'inci Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı makamında kabul etti.
'Geleceğimiz vergilerimizle güvende' sloganıyla kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, makamında konuk ettiği Vergi Dairesi Başkanı Kaya ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek, istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayserililerin tüm kamu hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasının önemine işaret ederek; "Toplumda inşallah vergi bilinci artsın. Hemşehrilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarımızın hizmetlerinden en iyi şekilde istifade edebilmesi bizler için önemli ve önceliklidir. Bu konuda kentte görev yapan tüm idarecilerimizle istişarelerimizi sürdürerek, dayanışma içerisinde şehrimize hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi. Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Büyükkılıç; "Kayseri Vergi Dairesi Başkanımız İbrahim Kaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm vergi mükelleflerinin 35'inci Vergi Haftası'nı kutluyor, görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya da kentteki hizmetleri ve misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya'yı kabul etti - Son Dakika
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