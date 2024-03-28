Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Fener Market\'i Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market'i ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan hizmetlerini aralıksız sürdürürken, diğer yandan sivil toplum teşkilatları ile uyum kültürü içerisinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan Fener Marketi de gezerek, ürünleri inceledi. Büyükkılıç, uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren ve sosyal yardım konusunda her kesimden vatandaşın buluştuğu Erciyes Fener Maket çalışmaları hakkında bilgi alarak, "Market dediğin böyle olur, ne isterseniz var" dedi.
Erciyes Feneri Derneği yöneticileri de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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