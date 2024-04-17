Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Üyelerini Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer alan siyasi partilerin meclis üyelerini tek tek ziyaret etti.

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak grup toplantısına başkanlık yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Meclis Üyeleri Grup Toplantı Salonu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı öncesi CHP, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi grubunu ve meclis üyelerini tek tek ziyaret ederek, üyelerle Meclis Üyeleri Grup Toplantı Salonu'nda bir süre görüştü.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Meclisimizde 5 yılı geride bıraktık. Şimdi seçimler sonrası, önümüzde 5 yıl daha var. Yeni 5 yılda iyi niyetle, şehrine katkı sağlamak adına belediye meclis üyeleri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Büyükkılıç, insan odaklı hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine bağlı anlayış içerisinde yaşamayı lütfetsin" diye konuştu. - KAYSERİ