Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı MHP İl Başkanını Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Başkanı ve Melikgazi, Kocasinan, Talas belediye başkanlarıyla birlikte Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen'e iade-i ziyarette bulundu.

Yerel seçimlerde milletin iradesi ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri İl Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a MHP ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile partililer de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP'liler tarafından kapıda karşılanırken, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve partililer Büyükkılıç'a bir kez daha hayırlı olsun temennilerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirezen, hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Biriz, beraberiz, hep birlikte Cumhur'uz, hep birlikte Kayseri'yiz. Huzur içerisinde, şehrimizi geleceğe taşımak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ