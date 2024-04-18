Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Belediye Başkanlarını Ağırladı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Özvatan, Bünyan ve Sarıoğlan belediye başkanlarını ağırladı.

Çok önem verdiği birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilçe başkanları ile istişarelerine devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçilen Cumhur İttifakı ortağı MHP'li Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ı makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup Özvatan Belediye Başkanımız Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım'a nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Özvatan, Bünyan ve Sarıoğlan belediye başkanları da Başkan Büyükkılıç'a kırsala yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde de Kayseri için uyum kültürü içerisinde hizmet etmeye devam edeceklerini söylediler.

Günün anısına çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ