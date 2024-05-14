Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Elitaş\'ı ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Ankara'da bazı temas ve ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyarette AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar da eşlik etti.

Büyükkılıç, Elitaş'a Kayserililerin selamlarını ileterek, "Misafirperverlikleri için Sayın Genel Başkan Vekilimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Kendilerine güzel şehrimiz Kayseri'nin kadirşinas insanlarının selamlarını ilettik" dedi.

Elitaş da yaptığı hizmetler ve çalışmalar için Büyükkılıç ile teşkilatı tebrik ederek, kendilerine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara'da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ