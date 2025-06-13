Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın Yengesi Hayatını Kaybetti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yengesi Naciye Büyükkılıç hayatını kaybetti.

Başkan Büyükkılıç, yengesinin vefatı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciün. Hayırsever aile büyüğümüz, değerli ağabeyim Ramazan Büyükkılıç'ın kıymetli eşi, yengemiz Naciye Büyükkılıç Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin. Merhume yengemizin cenaze namazı 14.06.2025 Cumartesi günü ikindi namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınacak ve Asri Mezarlığa defnedilecektir" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ