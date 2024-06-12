Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencilere Seslendi - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencilere Seslendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karne günü yaklaşan öğrencilere seslenerek, eğitim ve spor merkezlerine katılmalarını önerdi.

12.06.2024 14:06
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karne günü yaklaşan öğrencilere seslenerek, "Eğitim öğretim yılının sonuna geldik ama kurs merkezlerimiz, spor merkezlerimiz sizlere hizmet için bekliyor. O açıdan hem eğleneceksiniz hem de dinleneceksiniz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin ve hızlı bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam ederken, 'genç dostu' hizmet anlayışıyla öğrencilere yönelik faaliyetlere ve desteklere özel önem veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tavlusun Mahallesi sakinleri ve öğrenciler ile birlikte Melikgazi Belediyesi Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Burada öğrencilere seslenen Başkan Büyükkılıç, öğrencileri Büyükşehir Belediyesi kurslarına davet ederek, "Eğitim öğretim yılının sonuna geldik ama kurs merkezlerimiz, spor merkezlerimiz sizlere hizmet için bekliyor. O açıdan hem eğleneceksiniz hem dinleneceksiniz" dedi.

Büyükkılıç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu güzel ilçemizin eğitimli, başarılı gençlerle donanımlı hale gelmesi bizim olmazsa olmazımız. O açıdan sizleri seviyoruz. Melikgazi Belediye Başkanımız ve hayırseverimiz sizleri çok sevdiği için bu nezih ortamda eğitim, öğretim yapmanızı sağlama yönünde gayretler gösterdiler. Kendilerine minnet duyuyor teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İşte Kayseri farkı"

Kentte hizmetler kazandırma noktasında hayırsever, yerel yönetimler ve valilik dayanışmasına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada spor bu işin olmazsa olmazı. Saffet amcanız da spor merkezini yapacak. O konuda üzerimize, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak düşen bir hizmet varsa yapacağımızı buradan paylaşıyorum. Kütüphane müjdesi de verildi. O da ayrıca bizim için sevindirici. Bu yönde de üzerimize düşen bir şey varsa onu da yapacağımızı ifade ediyorum. Yapılan bu güzel anlamlı çalışma hayırlı, uğurlu olsun diyorum. İşte Kayseri farkı, hayırseveriyle, yerel yönetimiyle, valisiyle ve tabi ki bu güzel insanlarıyla. Cenabı Allah'a şükrediyor, her birinize sevgiler saygılar sunuyor, sevgili yavrularımız; sizlere de iyi tatiller diliyorum."

Büyükşehirden başarılı karnelere hediye

Öğrencilere karne müjdesi de veren Büyükkılıç, "Karnesini başarılı bir şekilde bize getirenlere de hediye vereceğimizi anımsatıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde misafir edelim, sizleri ödüllendirelim" dedi.

Daha sonra Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç birlikte, yeni açılan okulun sınıflarında incelemelerde bulunarak, öğrencilerle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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