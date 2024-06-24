Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan\'ı ziyaret etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ı ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediyelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Sayın Bayar Özsoy ile birlikte ilçeye ziyaret gerçekleştiren Büyükkılıç, Pınarbaşı'da yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ile değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçenin yanında olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Pınarbaşı Belediye Başkanımız Deniz Yağan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm ilçelerimize hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a tüm ilçelere olduğu gibi Pınarbaşı ilçesine yaptığı yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanı'nın annesinin cenazesine katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan'ın vefat eden annesi Meliha Çalışkan için taziyede bulundu. Büyükkılıç, cenaze namazını kılarak, İlçe Başkanı Çalışkan ve ailesine baş sağlığı diledi. - KAYSERİ