Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vakıflar Bölge Müdürü'nü misafir etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vakıflar Bölge Müdürü'nü misafir etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vakıflar Bölge Müdürü\'nü misafir etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir başkanlığındaki heyeti, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla misafir etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakıfların önemini vurguladı.

14.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir başkanlığındaki heyeti, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla misafir etti.

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ve şube müdürlerinden oluşan heyet, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ve şube müdürleri belediyemizi ziyaret etti. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederken bu vesileyle bir kez daha 6-12 Mayıs Vakıf Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Ayağı kırık leylekler için vakıf kuran bir ecdada sahip olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, vakıfları çok önemsediklerini ve uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir de Vakıf Haftası kapsamında yapacakları etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

Seçilir, ayrıca yerel seçimlerde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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